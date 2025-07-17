Malatya'da Tırla Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Malatya Elazığ karayolu üzerinde bir traktör, tırla çarpıştı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü Halil Şahin hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Şahin idaresindeki 02 AFU 538 plakalı traktör, Malatya Elazığ karayolu Bahri Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AEH 140 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel