Malatya'da traktör ile tır çarpıştı: Sürücü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Y.K. tarafından kullanılan bir traktör, sürücüsü belirlenemeyen bir tır ile çarpıştı. Kazada traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
Y.K'nin kullandığı 27 UP 416 plakalı traktör, Malatya-Adana kara yolunun Güzelköy Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGT 533 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.