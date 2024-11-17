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Malatya'da Kaza Müdahalesinde Polis Ekibine Tır Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Malatya'da Kaza Müdahalesinde Polis Ekibine Tır Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kazaya müdahale eden polis ekibine bir tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Olay, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde gerçekleşti. Kaza ardından sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 L 3119 plakalı saman balyası yüklü tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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