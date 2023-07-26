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Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı 1 kişi yaralandı

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Malatya'da tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.Y. (54) yönetimindeki 02 ABK 704 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolu Battalgazi ilçesinin Kapıkaya Mahallesi mevkisinde, M.G. (25) idaresindeki 44 PN 408 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan A.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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