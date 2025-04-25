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Malatya'da Tır Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Malatya'da Tır Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz, bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrasında sürücü gözaltına alındı.

Malatya'da tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

M.G. idaresindeki 44 AFM 889 plakalı tır, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz'e çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken sürücü M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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