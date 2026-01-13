Malatya'da 9 ilçede eğitime ara verildi
Malatya'nın 9 ilçesinde etkili olan tipi ve olası buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı ulaşımda aksaklıklara yol açtı.
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Malatya'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Özellikle rakımı yüksek bölgelerde meydana gelen tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanırken, Arguvan, Arapgir, Akçadağ, Doğanyol, Doğanşehir, Darende ve Pütürge ilçelerinin tamamı, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinin bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
