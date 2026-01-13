Haberler

Malatya'da 9 ilçede eğitime ara verildi

Malatya'da 9 ilçede eğitime ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın 9 ilçesinde etkili olan tipi ve olası buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

MALATYA'nın 9 ilçesinde etkili olan tipi ve +oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Malatya'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Özellikle rakımı yüksek bölgelerde meydana gelen tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanırken, Arguvan, Arapgir, Akçadağ, Doğanyol, Doğanşehir, Darende ve Pütürge ilçelerinin tamamı, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinin bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi