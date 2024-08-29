Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Ters Yöne Giren Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir kavşakta ters yöne giren sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sürücünün sinyal vermeden ters yöne girdiği ve diğer sürücülerin yol verdiği görüldü.

MALATYA'da kavşakta ters yöne giren sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir araç kamerasına kaydedildi.

Çevreyolu Battalgazi kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücü 19 SP 953 plakalı otomobil ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye sokan bu görüntü başka bir sürücünün araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sürücünün sinyal vermeden ters yöne girdiği ve diğer sürücülerin yol verdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya trafik Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı

8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı

 İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/) ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı?
title