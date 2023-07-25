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Malatya'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde M.A. ile eşi Büşra A. arasında çıkan tartışma sonucunda genç kadın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti.

Topsöğüt Mahallesi'nde M.A. (23) ile eşi Büşra A. (22) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Büşra A'yı bıçakla yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan Büşra A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt Topsöğüt Malatya Güncel Haberler

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