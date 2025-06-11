Malatya'da Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde tarım aracı 'patpat'ın devrilmesi sonucu Cengiz Türkan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Cengiz Türkan idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, Doğanyol ilçesinde devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Türkan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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