Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçıları ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri iki ayrı operasyonda, 54 tarihi sikke, 2 bin 186 muhtelif eşya ve 2 bin 229 uyuşturucu hap ile 3,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.