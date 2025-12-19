Malatya'da tarihi eser niteliğinde 43 parça ele geçirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tarihi eser niteliğinde 43 parça ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 21 sikke, 3 yüzük, 18 obje ve 1 şarap kadehi ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.