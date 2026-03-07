Haberler

Malatya'da tarihi caminin bir bölümü çöktü, 1 işçi yaralandı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tarihi Çınarlı Camisi'nin bir kısmı çöktü, bir işçi yaralandı.

Yenihamam Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören Çınarlı Camisi'nin dış duvarı, onarım çalışmaları sırasında çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eski Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan TOKİ şantiye alanındaki tarihi Çınarlı Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bir duvarda göçük meydana geldiği belirtildi.

Göçük esnasında şantiye şefi olarak görev yapan ve yaralanan Z.A'nın (36) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı anlatılan açıklamada, olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
