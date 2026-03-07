Haberler

Malatya'da tarihi caminin bir bölümü çöktü, 1 işçi yaralandı

Güncelleme:
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tarihi Çınarlı Camisi'nin bir kısmı çöktü, bir işçi yaralandı.

Yenihamam Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören Çınarlı Camisi'nin dış duvarı, onarım çalışmaları sırasında çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
