Malatya'da Sürgü Barajı Karla Kaplandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Sürgü Barajı dronla görüntülendi. Yoğun kar yağışı sonrasında baraj ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplanan Sürgü Barajı, dronla görüntülendi.
İlçede etkili olan yoğun kar yağışları sonrasında Sürgü Barajı, beyaz örtüyle kaplandı.
Dronla görüntülenen baraj ve beyaza bürünen çevredeki ormanlar, güzel görüntüler oluşturdu.