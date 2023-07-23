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Malatya'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramada 10 gram metamfetamin maddesi ile bin 120 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekiplerin kent genelinde vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için gerçekleştirdiği uygulama ve denetimler sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi ile bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat ürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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