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Malatya'da su kuyusuna düşen dana itfaiye tarafından kurtarıldı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, 15 metre derinliğindeki kuyuya inerek danayı halatla çıkarttı ve sahibine teslim etti.

Malatya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusuna dana düştü.

Durumun itfaiyeye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.

Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna inen itfaiye erleri, makaraya bağlanan halatla kuyudan çıkarttıkları danayı sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Malatya Olaylar İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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