Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 4 zanlı yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 4 zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK ve benzeri bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada mahkeme kararıyla yasaklanmış çok sayıda yayın ile örgütsel paylaşımların yapıldığı 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Jandarma, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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