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Malatya'da Solunum Sıkıntısı Yaşayan Bebek Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

10 Aralık 2023 19:17 Son Güncelleme: 19:18 Abone Ol

Malatya'nın Darende ilçesinde doğan bebek, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi. Bebek ve annesi, daha donanımlı bir hastanede tedavi altına alındı.