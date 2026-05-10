Haberler

Malatya'da Engelliler Haftası: 'Sınırları Kaldıran Hikayeler' Programı

Malatya'da Engelliler Haftası: 'Sınırları Kaldıran Hikayeler' Programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında "Sınırları Kaldıran Hikayeler" programı düzenlendi.

Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında "Sınırları Kaldıran Hikayeler" programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesince Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, engelli bireylerin istihdama katılımının önemine değindi.

Türkiye'de engellilerin eğitime erişiminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Ayva, üniversitelerde yaklaşık 60 bin engelli öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

Ayva, "Üniversitelerimizde eğitim gören engelli gençlerimiz mezun olduklarında önemli başarılara imza atacaklar." dedi.

Dünyanın engellilerin de rahat yaşayabileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Ayva, bu kapsamda yerel yönetimlerin çalışmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Üniversitelerde engelsiz yaşam alanında önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Ayva, engelsiz üniversite sayısının arttığını bildirdi.

Beyazay Derneğinin üniversitelerle yürüttüğü çalışmalara değinen Ayva, "Şu anda 72 üniversiteyle ortak çalışıyoruz. Bu kapsamda engellilerin şartlarını geliştirecek projeler ve bilimsel çalışmalar başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST kapsamında engelsiz yaşam teknolojileri alanında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ayva, gençleri bu alanda proje üretmeye davet etti.

Program, engelli sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar

İki sevgili terör estirdi! Bir kentimizi ayağa kaldıran olay
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Savaşın ortasına gitti, tarih yazdı!
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi