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Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda, R.T. ile husumetli olduğu öğrenilen M.E.Ö. silahlı tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.T, tabancayla ateş ederek M.E.Ö'yü ağır şekilde yaraladı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde silahla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güngör Caddesi'nde R.T. ile husumetli olduğu öğrenilen M.E.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.T, tabancayla ateş ederek M.E.Ö'yü yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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