Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda, R.T. ile husumetli olduğu öğrenilen M.E.Ö. silahlı tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.T, tabancayla ateş ederek M.E.Ö'yü ağır şekilde yaraladı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.