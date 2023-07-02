Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Güncel Haberler
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda, R.T. ile husumetli olduğu öğrenilen M.E.Ö. silahlı tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.T, tabancayla ateş ederek M.E.Ö'yü ağır şekilde yaraladı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde silahla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Güngör Caddesi'nde R.T. ile husumetli olduğu öğrenilen M.E.Ö. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.T, tabancayla ateş ederek M.E.Ö'yü yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.