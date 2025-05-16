Malatya'da Silahlı Saldırı: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Malatya'da Silahlı Saldırı: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 24 yaşındaki Sinan Kaçar yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde yürüyen Sinan Kaçar'a (24), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, burada hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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