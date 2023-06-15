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Malatya'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

Malatya'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

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Malatya'da silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'da silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Fırat Mahallesi İnderesi Caddesi Metin Atabey Parkı içindeki çadırın önünde H.B. (25) ile Emrah Ulupınar (37) arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

H.B'nin açtığı ateşle göğsünden yaralanan Ulupınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, H.B'yi olayda kullandığı tabanca ile yakaladı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya Fırat Güncel Haberler

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