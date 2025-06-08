Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada O.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili kaçan F.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde, O.B. ile F.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan O.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan F.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel