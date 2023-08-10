Malatya'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kaynarca Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle E.H. (29) ile Y.K. (30) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği E.H. bacağından yaralandı.
E.H. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Y.K'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel