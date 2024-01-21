Malatya'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Taştepe Mahallesi Emsal Sokak'ta karşılaşan M.Y. ile M.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla sırtından yaralanan M.Y, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Yaralının hayatinin tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.