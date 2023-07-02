Üye Girişi
Haberler
Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde A.K. ve T.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla yaralanan A.K. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde A.K. ve T.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda tabancayla yaralanan A.K. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Fadıllıoğlu - Güncel

Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title