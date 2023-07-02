Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde A.K. ve T.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla yaralanan A.K. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.