Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da meydan gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan A.Y. ile M.S.D. ve İ.U.Ç. arasında silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan A.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde olay yerinden kaçan şüpheliler M.S.D. ve İ.U.Ç. olayda kullandıkları av tüfeğiyle birlikte ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.