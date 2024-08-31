Malatya'da silah ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da yapılan bir operasyonda, Hisarkale Mahallesi'nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 4 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ve 259 tabanca mermisi ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Malatya'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma neticesinde Hisarkale Mahallesi'nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı belirlendi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 4 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ile 259 tabanca mermisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.