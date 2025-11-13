Haberler

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen bir operasyon sonucu silah kaçakçılığına karışan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahların onarım, tamirat ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 11 tabanca üst kapağı, 22 tabanca şarjörü, 7 tabanca iskeleti, 32 fişek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
