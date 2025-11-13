Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahların onarım, tamirat ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 11 tabanca üst kapağı, 22 tabanca şarjörü, 7 tabanca iskeleti, 32 fişek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.