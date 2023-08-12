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Malatya'da servis minibüsü refüje çarptı: 8 yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü orta refüje çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolden çıkan servis minibüs refüje çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, 12.50 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 S 0577 plakalı servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte H.T., G.T., E.K., H.T., M.T., Y.N., M.D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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