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Malatya'da Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 8 Yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir servis minibüsü refüje çarptı, kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir servis minibüsünün refüje çarpması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.A. idaresindeki 44 S 0577 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki H.T, G.T, E.K, H.T, M.T, Y.N. ve M.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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