Malatya'da Senet İmzası İddiasıyla 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

MALATYA'da 2 kişiye zorla 6 milyon TL'lik senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da 2 kişi, kendilerine zorla senet imzalatıldığını ve tehdit edildiklerini belirterek şikayette bulundu. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 2'sinin farklı suçlardan cezaevinde olduğunu saptayan polis, diğer 4'ünü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 7 çek ve senet, 15 tarihi eser, 1 ruhsatsız tabanca ve 37 bin 500 TL ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı M.B., İ.D., E.A. ve F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B., E.A. ve F.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.