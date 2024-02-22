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Malatya'da Şehre Nefes Projesi Başlatıldı

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Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem sonrası kente katkı sunmak ve öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmek amacıyla Şehre Nefes Projesi başlatıldı. Proje ile resim ve müziğe ilgisi olan öğrenciler yeteneklerini sergileyecek.

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem sonrası kente katkı sunmak ve öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmek amacıyla Şehre Nefes Projesi başlatıldı.

Proje ile resim ve müziğe ilgisi olan öğrenciler yeteneklerini sergileyecek.

Her ay farklı okulların öğrencileri şehrin farklı noktalarında sanatsal faaliyetlerde bulunarak, deprem sonrası şehre nefes olacak, yeteneklerini geliştirecek.

Proje kapsamında Malatya Park AVM'de, Akmercan Anadolu Lisesi ve Rıdvan Mertöz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan resimler sergilendi, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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