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Malatya'da şehitler için yapılan hatimlerin duası edildi

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Malatya'nın Darende ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler için yapılan hatimlerin duası edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler için yapılan hatimlerin duası edildi.

Hulusi Efendi Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Aydın Duman, ilçe merkezinde bulunan tarihi Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde, yatsı namazı sonrasında, Hulusi Efendi Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri tarafından indirilen hatimlerin ve okunan fetih surelerinin duasını yaptı.

Çok sayıda gencin katıldığı programda caminin içi Türk bayraklarıyla donatılarak şehitlere rahmet dilendi.

Bazı vatandaşlar da Türk bayrağını öperek dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

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