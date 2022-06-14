Malatya'da şehitler için mevlit okundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da şehitler için mevlit okundu

AA - Yeter Erdine - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da şehitler için mevlit okundu

Malatya'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

Malatya'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Camisi'nde vatanın birliği ve bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, şehitler için dua etti.

Mevlide Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, şehit ve gazi dernekleri üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Jandarma Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title