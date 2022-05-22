Malatya'da şehit Semih Özbey Parkı törenle açıldı - Haberler

Malatya'da şehit jandarma astsubay Semih Özbey'in adının verildiği park törenle açıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya'nın kıymetli bir kent olduğunu belirtti.

Memleketine ve milletine gönülden sahip çıkan insanların yaşadığı bir kente gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Şahin, "Şehitlerimiz bu dünya için görevlerini yaparak, şerefli ve onurlu bir şekilde ahirete göç ettiler. Biz inanıyoruz ki ikramların en güzeliyle ağırlanıyorlar. Peygamberimize de komşu olacaklar, bu kimseye de nasip olmaz. Biz geride kalanlar olarak onlara layık işler yapmayı başarmalıyız. Bizler onların bütün geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmalıyız. Bize düşen tek görev, çalışmak, çalışmak ve çalışmaktır. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza bu güzel ve şık bir parkı hizmete sunduğu için de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise vatanın varlığı ve bağımsızlığı uğrunda hayatını kaybeden bütün şehitleri minnet, özlem ve saygıyla yad ettiğini bildirdi.

Parkı hizmete sunmaktan onur duyduklarını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Yeşilyurt Belediyesi olarak her açıdan özel, değerli, anlamlı bir yatırımı hemşehrilerimizle buluşturmaktan bahtiyarlık duymaktayız. 2014 yılında 68 parkı olan Yeşilyurt ilçemizde bugün ki bu özel park alanımızı da hizmet sunarak toplamda 225 park sayısına ulaştık. Malatyalı şehidimiz Semih Özbey kardeşimizin adını verdiğimiz parkımız, Malatyamıza ve Yeşilyurtumuza hayırlı uğurlu olsun. Yeşilyurt hem ismiyle hem de modern tasarımıyla, oyun alanlarıyla, yeşil alanlarıyla ve çevre düzenlemesiyle konforlu ve modern bir yaşam alanına daha kavuşmuş oldu."

Şehit Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey de Yeşilyurt Belediye Başkanına Mehmet Çınar'a teşekkür etti.

Şehitlerin adının unutulmaması gerektiğini aktaran Özbey, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duanın ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.