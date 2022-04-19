Malatya'da Şehit Fevzi Mahallesi kentsel dönüşüm konutları 2023'te teslim edilecek

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Malatya'da geçen yıl acil kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde inşası devam eden 679 Konut, 2023 yılında hak sahiplerine teslim edilecek.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesinde depreme dayanıksız riskli yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yenileniyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 679 konutun inşa çalışmasını inceleyen Öznur Çalık, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla geçen yıl acil kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 679 konutun yapımının sürdürdüğünü kaydetti.

Yatay mimariye uygun ve depreme dayanıklı konutların inşa edileceğini aktaran Çalık, modern konutların 2023 yılında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Battalgazi ilçesi Gelincik Tepesi bölgesinde 1527 ve Eski Malatya Mahallesi'nde 472 deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Çalık, ilçenin Beydağı Mahallesi'nde ise 915 kentsel dönüşüm konutu ile Üçbağlar ve Saray mahallelerinde 82 deprem konutunun yapımının sürdüğünü kaydetti.

Çalık, TOKİ'nin bugüne kadar Malatya'da 19 bin 538 konut, 25 okul, 6 hastane, 18 cami ile Battalgazi Millet Bahçesi'ni inşa ettiğini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Şehit Fevzi Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk etapta 424 konutun kentsel dönüşüme tabi tutulduğunu dile getirdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil de projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.