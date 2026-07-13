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Malatya'da şehit ailelerinden 15 Temmuz sergisi

Malatya'da şehit ailelerinden 15 Temmuz sergisi
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Malatya'da, şehit aileleri ve gazi yakınları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sergi açtı.

Malatya'da, şehit aileleri ve gazi yakınları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sergi açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz" temalı resim ve çini sergisi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin hayırlı olmasını diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit ve Gazi Yakınları Birim Sorumlusu Ali İnan da serginin önemli olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında bu anlamlı eserleri halkımızla buluşturmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Programa, şehit aileleri, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem
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