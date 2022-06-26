Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı - Haberler

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Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilal D. yönetimindeki 44 AH 359 plakalı otomobil Malatya- Adıyaman kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

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