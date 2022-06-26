Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı
AA - Kadir Aydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilal D. yönetimindeki 44 AH 359 plakalı otomobil Malatya- Adıyaman kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir Aydın - Güncel