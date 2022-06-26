Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Bilal D. yönetimindeki 44 AH 359 plakalı otomobil Malatya- Adıyaman kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Kadir Aydın - Güncel Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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