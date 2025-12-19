Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
M.Ü. yönetimindeki 27 AIL 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sürgü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.Ü. ve N.Ü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel