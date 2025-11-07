Malatya'da Şarampole Devrilen Minibüste 3 Yaralı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
F.G'nin kullandığı 44 BL 251 plakalı minibüs, Taşbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. ve M.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel