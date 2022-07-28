Malatya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Levent Mahallesinde A.R.A. (55) idaresindeki 02 AAK 554 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel