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Malatya'da şarampole devrilen kamyon kazasında 2 ölü, 2 yaralı

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Malatya-Pütürge kara yolu Yaygın Mahallesi civarında meydana gelen kazada, eşya yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da şarampole devrilen eşya yüklü kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.Y. yönetimindeki 63 ABA 458 plakalı eşya yüklü kamyon, Malatya-Pütürge kara yolu Yaygın Mahallesi civarında şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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