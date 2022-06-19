Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Malatya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

N.M. (43) idaresindeki 44 ADG 956 plakalı hafif ticari araç Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Kuzey Kuşak Çevre yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.M. (36) B.M. (13), E.M.(7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.M ve E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt İtfaiye Tragger Malatya Güncel Haberler

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