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Malatya'da Şap Makinesi Hırsızları Cezaevinden Çıktı

Malatya'da Şap Makinesi Hırsızları Cezaevinden Çıktı
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Malatya'da çalınan şap makineleri ile ilgili yapılan operasyonda, şüphelilerin başka suçlardan cezaevinde tutuklu oldukları tespit edildi ve çalınan makineler sahibine teslim edildi.

Malatya'da şap makinelerini çalan şüphelilerin başka suçlardan cezaevinde tutuklu oldukları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Temmuz'da meydana gelen şap makinesi hırsızlığıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin O.G. ile M.T. olduğu belirlendi.

Çalınan şap makinelerinin Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde bahçelik alana gizlendiği tespit edildi.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda çalıntı şap makineleri bulundu.

Öte yandan, şüphelilerden O.G'nin başka bir suçtan 9 Eylül'de, M.T'nin de 27 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine konuldukları belirlendi.

Şap makineleri sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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