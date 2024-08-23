Malatya'da sahte bandrollü 4 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheliler, A.Ö. ve Ü.D'nin araçlarında arama yapıldı.

Aramada, sahte bandrollü 4 bin 500 kilogram harmanlanmış sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ö. ile Ü.D. hakkında işlem yapıldı.