Malatya'da Sağanak Yağış Sonrası Hastane Tavanı Çöktü

Malatya'da Sağanak Yağış Sonrası Hastane Tavanı Çöktü
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Malatya'da etkili olan sağanak yağış sonucunda Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavanında kısmi çökme yaşandı. Yoğun yağışlar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar oluştu.

Sağanağın etkili olduğu Malatya'da hastanenin tavanı çöktü

Malatya'da yol ve hastanenin tavanı çöktü

MALATYA - Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Malatya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuz etkiledi. Ulaşımın felç olduğu kentte çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı. Yoğun yağışların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmı ile bazı yollarda çökme meydana geldi.

Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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