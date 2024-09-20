Malatya'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor, Yollar Göle Döndü

Malatya'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü

MALATYA - Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olurken, bazı yollar adeta göle döndü.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Malatya'da öğlenden sonra etkili olan yağış kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde yollar adeta göle dönerken, araçlar su içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışların kent genelinde belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.