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Malatya'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor, Yollar Göle Döndü

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Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış yolları göle çevirirken, Meteoroloji Müdürlüğü yağışlar için uyarılarda bulundu. Yağmur nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandığı bildirildi.

Malatya'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü

MALATYA - Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olurken, bazı yollar adeta göle döndü.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Malatya'da öğlenden sonra etkili olan yağış kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde yollar adeta göle dönerken, araçlar su içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışların kent genelinde belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Malatya'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor, Yollar Göle Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel

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