Malatya'da Sağanak Yağış Alt Geçitleri Su Bastı, Sürücüler Kurtarıldı

Malatya'da Sağanak Yağış Alt Geçitleri Su Bastı, Sürücüler Kurtarıldı
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Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu. Ekipler, altgeçitte mahsur kalan sürücüleri kurtardı.

MALATYA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu. Altgeçitte mahsur kalan sürücüleri ekipler kurtardı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası alarma geçen Karayolları ve belediye ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Sağanak nedeniyle birçok altgeçit göle dönüştü. Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi'nde suların arasında kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından kurtarıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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