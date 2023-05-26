Malatya'da hafta başı yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sağanak ve dolu yağışı yer yer etkisini artırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağışların bereket olduğunu söyledi.

Malatya'da sağanak ve dolu yağışı

MALATYA - Malatya'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Hafta başı yağışlı havanın etkisi altına giren Malatya'da etkili olan sağanak yer yer doluya dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent merkezinde aniden bastıran yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar belirli aralıklarla devam eden yağışların bereket olduğunu söyledi.

Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.